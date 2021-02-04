Раді рекомендують не підвищувати оплату праці членів виборчкомів

Фото: гроші (Віталій Носач/РБК-Україна)

Верховній раді рекомендують не підвищувати оплату праці членів виборчих комісій. Таке рішення ухвалив комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Комітет не підтримав відповідний законопроект №4124. Документ пропонує зміни до Виборчого кодексу.

Закон передбачав збільшити розмір оплати праці членів виборчих комісій, які виконують свої повноваження у виборчкомі на платній основі, а також усіх членів комісії у день виборів, у день повторного голосування та у дні встановлення підсумків голосування.

"Члени комітету, попри те, що прийняття законопроекту впливає на показники бюджету і призведе до збільшення його видаткової частини, в цілому підтримали ідею та мету законопроекту щодо встановлення справедливого розміру оплати праці членів виборчих комісій", - сказано у повідомленні.

Однак нардепи наполягають на недоцільності внесення "точкових" змін до окремих положень Виборчого кодексу.

Вказано, що на одному з найближчих засідань комітету планують створити робочу групу, яка буде напрацьовувати комплексні зміни до законодавства про вибори.

Крім того, автори проекту не дотрималися вимог Бюджетного кодексу та Регламенту ВР, які передбачають обов’язкове долучення до законопроектів, що впливають на показники бюджету, фінансово-економічного обґрунтування та відповідних розрахунків.

"Члени комітету вирішили рекомендувати Верховній раді законопроект №4124 за наслідками розгляду в першому читанні відхилити та повернутися до вирішення питання оплати праці членів виборчих комісій в форматі напрацювання спільних пропозицій членами робочої групи", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у вересні 2020 року Рада провалила зміни до виборчого кодексу.