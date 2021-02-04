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Раде рекомендуют не повышать оплату труда членов избиркомов

Украина, Четверг 04 февраля 2021 10:38
Раде рекомендуют не повышать оплату труда членов избиркомов
Фото: деньги (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Верховной раде рекомендуют не повышать оплату труда членов избирательных комиссий. Такое решение принял комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Комитет не поддержал соответствующий законопроект №4124. Документ предлагает изменения в Избирательный кодекс.

Закон предусматривал увеличить размер оплаты труда членов избирательных комиссий, которые выполняют свои полномочия в избиркоме на платной основе, а также всех членов комиссии в день выборов, в день повторного голосования и в дни установления итогов голосования.

"Члены комитета, несмотря на то, что принятие законопроекта влияет на показатели бюджета и приведет к увеличению его расходной части, в целом поддержали идею и цель законопроекта по установлению справедливого размера оплаты труда членов избирательных комиссий", - говорится в сообщении.

Однако нардепы настаивают на нецелесообразности внесения "точечных" изменений в отдельные положения Избирательного кодекса.

Указано, что на одном из ближайших заседаний комитета планируют создать рабочую группу, которая будет нарабатывать комплексные изменения в законодательство о выборах.

Кроме того, авторы проекта не соблюли требования Бюджетного кодекса и Регламента ВР, которые предусматривают обязательное приобщение к законопроектам, влияющим на показатели бюджета, финансово-экономического обоснования и соответствующих расчетов.

"Члены комитета решили рекомендовать Верховной раде законопроект №4124 по результатам рассмотрения в первом чтении отклонить и вернуться к решению вопроса оплаты труда членов избирательных комиссий в формате наработки совместных предложений членами рабочей группы", - говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре 2020 года Рада провалила изменения в избирательный кодекс.

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