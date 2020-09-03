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Рада провалила зміни до Виборчого кодексу

Україна, Четвер 03 вересня 2020 10:57
Рада провалила зміни до Виборчого кодексу
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада провалила зміни до Виборчого кодексу. Нардепи відхилили відповідний законопроект №3971 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення окремих виборчих процедур".

Про це повідомляє РБК-Україна.

За основу закон підтримали лише 108 парламентарів, направлення на повторне перше читання - 204 нардепи, а повернення суб'єкту законодавчої ініціативи - 203 депутати.

Після цього глава парламенту Дмитро Разумков оголосив про відхилення законопроекту.

Документом пропонувалося уточнення:

  • щодо зміни меж дільничних виборчих комісій;
  • щодо обмежень щодо ведення передвиборчої агітації;
  • щодо вимог до інформації про кандидатів, яка розміщується в інформаційних плакатах, інформаційних буклетах та виборчих бюлетенях;
  • щодо висування кандидатів місцевими організаціями політичних партій;
  • щодо переліку документів для реєстрації кандидатів у депутати;
  • щодо вимог до виборчих бюлетенів та порядку їх виготовлення;
  • щодо організації та порядку голосування;
  • щодо реєстрації обраних на місцевих виборах депутатів відповідних місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Цей документ пропонував виключити з кодексу положення про особливості територіальної організації виборів депутатів міської ради міста з кількістю виборців 2 млн і більше, а також щодо порядку утворення територіальних виборчих комісій, які здійснюють підготовку і проведення відповідних місцевих виборів.

"Ми з голосу прийняли правку нашого колеги, але коли почали утворювати виборчі комісії, зокрема у місті Києві, зрозуміли, що не можна реалізувати в життя", - прокоментувала заступник глави комітету з питань організації держвлади Аліна Загоруйко.

Відзначимо, в матеріалі РБК-Україна "Старт сезону: які закони Рада розгляне на новій сесії" анонсувалося, що Рада планує до місцевих виборів внести зміни до Виборчого кодексу. Зміни повинні були стосуватися ряду технічних моментів, серед яких - робота Національної поліції під час кампанії.

Нагадаємо, виборчий процес в Україні стартує 5 вересня, самі вибори пройдуть 25 жовтня.

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