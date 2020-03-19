"Слуга народу" готує закон для відновлення роботи ВККС

Фото: Андрій Костін (РБК-Україна)

Закон про ВККС внесуть до парламенту найближчими тижнями

Парламентська фракція "Слуга народу" готує законопроект для розблокування роботи Вищої квалифицикационной комісії суддів (ВККС). Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова парламентського комітету з питань правової політики, депутат від "Слуги народу" Андрій Костін.

Зазначимо, на сьогодні ВККС не працює після судової реформи президента Володимира Зеленського. За словами Костіна, до її роботи було багато претензій.

"Рівень відкритості і довіри нашої до міжнародних партнерів теж став вище. Ми надали їм можливість на рівних вибирати членів ВККС. Але не спрацювала ця модель. Можливо, її треба було б доопрацювати, ми зараз цим питанням займаємося, щоб розблокувати роботу ВККС. Законопроект розробляється, відлік йде на тижні, і він буде внесений до парламенту", - зазначив він.

Він також уточнив, що міжнародних експертів не будуть виключати з процесу відбору членів ВККС, а коло цих самих партнерів можуть розширити.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що судова реформа Володимира Зеленського не тільки не просувається, але і загрожує обернутися гучним провалом.