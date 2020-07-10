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Судова реформа: країни G7 готові висунути експертів для створення ВККС

Україна, П'ятниця 10 липня 2020 13:47
Судова реформа: країни G7 готові висунути експертів для створення ВККС
Фото: прапори країн "Великої сімки" (twitter.comMFA_Ukraine)
Автор: Игорь Литвиненко

Судова реформа необхідна Україні для економічного зростання

Країни "Великої сімки" (G7) готові висунути міжнародних експертів для створення незалежної Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) у рамках судової реформи. Також посли G7 закликали прийняти законопроект про судову реформу.

Про це йдеться в заяві послів G7 в Twitter.

Як зазначили посли G7 під час зустрічі із заступником голови Офісу президента Андрієм Смирновим, судова реформа важлива для економічного зростання і довіри інвесторів.

"Якщо нове законодавство буде відповідати міжнародним зобов'язанням України, то ми підтверджуємо нашу готовність надати міжнародних експертів для участі у прозорому процесі створення незалежної Вищої кваліфікаційної комісії", - йдеться в заяві.

Як йдеться в матеріалі РБК-Україна "Друга спроба: як у Зеленського змінюють судову реформу", що законопроект про судову реформу планують розглянути в Раді до 17 липня, а восени - доопрацювати.

Також, за словами голови правового комітету Ради Андрія Костіна, в Україні можуть створити новий вищий суд і забрати справи у Окружного адміністративного суду.

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