Раді рекомендують відхилити закон про прискорення прикордонного контролю в ОРДЛО

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній раді відхилити законопроект про прискорення прикордонного контролю в ОРДЛО. Документ рекомендують відправити на доопрацювання.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Члени комітету розглянули проект закону №2729... Народні депутати прийняли рішення рекомендувати Верховній раді повернути законопроект суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання", - зазначено в повідомленні.

Цей документ пропонує уповноважити Держприкордонслужбу здійснювати прикордонний контроль з використанням фіксації біометричних даних щодо громадян України.

Раніше в Раді відзначали, що громадяни України, які захочуть пройти прикордонний контроль у прискореному порядку, зможуть скористатися системами фіксації біометричних даних для автоматизованої обробки в тих пунктах пропуску через держкордон і в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на тимчасово окупованих територіях, де такі системи встановлені.

Нагадаємо, в кінці лютого комітет з питань цифрової трансформації рекомендував ВР прийняти за основу цей законопроект.

Як писало РБК-Україна, віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков заявив, що Росія зірвала відновлення роботи КПВВ на Донбасі. Він підкреслив, що такі дії знову демонструють ставлення РФ до громадян і домовленостями.