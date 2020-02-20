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Раді рекомендують прийняти закон щодо пришвидшення прикордонного контролю в ОРДЛО

Новини » Політика     20.02.2020 - 12:30
Раді рекомендують прийняти закон щодо пришвидшення прикордонного контролю в ОРДЛО
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний законопроект комітет ВР підтримав за основу

Комітет Верховної ради з питань цифрової трансформації рекомендує парламенту ухвалити за основу законопроект щодо пришвидшення проходження прикордонного контролю українцями. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату ВР.

Так, йдеться про законопроект №2729 "Про внесення змін до статті 19 закону "Про Державну прикордонну службу України" щодо здійснення процедур прикордонного контролю"), яким пропонується надати повноваження Держприкордонслужбі здійснювати процедуру прикордонного контролю з використанням фіксації біометричних даних щодо громадян України.

"Громадяни України, які виявлять намір пройти прикордонний контроль у пришвидшеному порядку, зможуть скористатися системами фіксації біометричних даних для автоматизованої обробки в тих пунктах пропуску через державний кордон та у контрольних пунктах в’їзду-виїзду на тимчасово окуповані території, де такі системи встановлені", - сказано у повідомленні.

У Раді інформують, що комітет прийняв рішення рекомендувати ВР прийняти даний законопроект за основу і направити висновок до комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Нагадаємо, закон "Про внесення змін до ЗУ "Про оперативно-розшукову діяльність" щодо вдосконалення діяльності Державної прикордонної служби України" у кінці листопада набув чинності.

Проектом вдосконалюється діяльність Держприкордонслужби в частині здійснення оперативно-розшукової діяльності підрозділами забезпечення власної безпеки, забезпечення внутрішньої безпеки, оперативного документування, оперативно-розшуковими і т.д.

Як писало РБК-Україна раніше, у березні 2019 року комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендував Раді 8 скликання прийняти законопроект №9402, яким передбачається дозволити в'їзд іноземців в Україну тільки за біометричними паспортами.

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