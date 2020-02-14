Раді рекомендують остаточно схвалити закон про посилення соцгарантій військових

Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує парламенту остаточно схвалити законопроект про посилення соціальних гарантій військових. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Зокрема, проект закону рекомендується прийняти у другому читанні.

"Члени комітету розглянули підготовлений до другого читання проект закону про внесення змін до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" №2343. Народні депутати прийняли рішення рекомендувати Верховній раді за результатами розгляду в другому читанні прийняти зазначений законопроект у другому читанні і в цілому", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше анонсувалося, що комітет з питань національної безпеки в п'ятницю розгляне законопроект про посилення соціальних гарантій військових у другому читанні.

Як писало РБК-Україна раніше, Рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №2343 "Про внесення змін до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", за документ проголосували 340 нардепів. Крім того, парламентарії схвалили скорочену процедуру підготовки проекту до другого читання.

Додамо також, Міністерство оборони в ході засідання комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки в п'ятницю, 14 лютого, презентувало законопроект про внесення змін до закону про державну таємницю.