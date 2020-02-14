Комітет з нацбезпеки розгляне закон про посилення соцгарантій військових

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також у ході засідання відбудеться презентація законодавчих ініціатив Міноборони

Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки сьогодні розгляне законопроект про посилення соціальних гарантій військових у другому читанні. Про це свідчить порядок денний засідання комітету.

Крім того, у ході засідання відбудеться презентація законодавчих ініціатив Міністерства оборони.

"Законопроекти, з опрацювання яких комітет визначено головним: презентація законодавчих ініціатив Міністерства оборони України у 2020 році… Проект закону про внесення змін до закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (р.№2343), друге читання", - сказано у повідомленні.

Крім того, відбудеться презентація проекту закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань удосконалення державного регулювання в галузі державної авіації України".

Нагадаємо, Рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №2343 "Про внесення змін до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", за документ проголосували 340 нардепів. Крім того, парламентарії схвалили скорочену процедуру підготовки проекту до другого читання.

Як писало РБК-Україна, комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки в п'ятницю, 14 лютого, розгляне законопроект про внесення змін до закону про державну таємницю.