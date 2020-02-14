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У Раді презентували зміни до закону про держтаємницю

Новини » Політика     14.02.2020 - 12:20
У Раді презентували зміни до закону про держтаємницю
Фото: Артур Переверзев (mil.gov.ua)

Міністерство оборони підготувало внесення змін до 14 статті закону

Міністерство оборони презентувало зміни до закону про державну таємницю. Про це заявив представник Міноборони, радник міністра оборони Артур Переверзев, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, презентація відбулася під час засідання комітету з нацбезпеки та оборони.

"Зміни, які пропонуються до 14 статті, пов’язані з необхідністю встановлення певного порядку, за яким буде відбуватись розсекречення договорів державного оборонного замовлення", - заявив Переверзев.

За його словами, наразі закон про держтаємницю містить лише окремі норми про розсекречення і не дає можливості Кабінету міністрів складати міжвідомчу комісію для розсекречення договорів.

"Саме тому пропонуються такі зміни, які уможливлять виконання закону "Про оборонні закупівлі" - тієї редакції, яка буде голосуватись у Верховній раді. Тобто, якщо в редакції закону "Про оборонні закупівлі" передбачається розсекречення у встановленому порядку, то зміни до 14 статті якраз говорять про цей порядок", - відзначив представник Міноборони.

Нагадаємо, раніше анонсувалося, що комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки в п'ятницю, 14 лютого, розгляне законопроект про внесення змін до закону про державну таємницю.

Як писало РБК-Україна, в березні 2019 року в Раді заявляли, що з діяльності державного концерну "Укроборонпром", навколо якого розгорнувся скандал з розкраданнями, буде частково знята державна таємниця.

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