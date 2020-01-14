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Рада планує посилити соціальні гарантії військових

Новини » Політика     14.01.2020 - 18:47
Рада планує посилити соціальні гарантії військових
Фото: засідання Ради (РБК-Україна)

За документ проголосували 340 нардепів

Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №2343 "Про внесення змін до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 340 нардепів. Крім того, парламентарі схвалили скорочену процедуру підготовки проекту до другого читання.

Документом передбачається впорядкувати питання, пов’язані з наданням відпусток військовослужбовцям; уточнити окремі питання реалізації права військовослужбовців на забезпечення житлом.

Також пропонується привести термінологію закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" у відповідність до ЗУ "Про освіту", "Про вищу освіту" та інших законів України.

Крім того, документом планується уточнити джерела фінансового забезпечення заходів, пов’язаних з реалізацією прав та соціальних гарантій військовослужбовців, передбачених ЗУ "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

"Реалізація положень закону буде здійснена в межах видатків державного бюджету України на зазначені цілі та не потребує додаткових витрат з держбюджету", - вказано у пояснювальній записці.

Нагадаємо, Верховна рада VIII скликання у 2016 році підтримала за основу та в цілому законопроект №4878 "Про внесення змін до статті 9 закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (щодо забезпечення рівності прав військовослужбовців на грошове забезпечення)". Тоді документ підтримали 237 парламентарів.

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