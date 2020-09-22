Раді рекомендують зобов'язати майбутніх суддів проходити спецперевірку

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Профільний комітет з питань правової політики рекомендує Верховній раді прийняти законопроект про обов'язок майбутніх суддів проходити спецперевірку. Документ рекомендують прийняти за основу.

Про це повідомляє інформаційне управління апарату ВР.

Комітет розглянув відповідний законопроект №3448 "Про внесення змін до ЗУ "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям закону "Про запобігання корупції".

Відповідно до закону, декларації кандидатів на посаду судді та члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів підлягають перевірці відповідно до ЗУ "Про попередження корупції". Кандидати також повинні повідомляти про роботу в цих органах своїх родичів.

"Члени комітету ухвалили рішення рекомендувати Верховній раді прийняти за основу проект закону про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів"му зв'язку з прийняттям закону "Про запобігання корупції" № 3448", - зазначено в повідомленні.

Відзначимо, раніше рішення по закону прийняв комітет з питань антикорупційної політики: проект визнали відповідним вимогам антикорупційного законодавства та таким, що не містить корупційних ризиків.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів раніше вніс до ВР законопроект №3448, а до цього схвалив його на своєму засіданні.

Закон зобов'язує претендентів на посаду судді проходити спеціальну перевірку, а без спецперевірки на корупцію кандидат не зможе стати присяжним.