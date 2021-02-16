ЄС засудив масові обшуки у журналістів і правозахисників у Білорусі

Речник Європейської комісії Петер Стано засудив дії білоруських силовиків, які проводять масові обшуки у журналістів і правозахисників. Він зазначив, що таким чином білоруська влада порушує свободу і закон.

Про це Петер Стано повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Білорусь: ескалація залякування і нападів на цивільне суспільство і ЗМІ, правозахисників, профспілки, з домашніми обшуками, що порушують свободи та верховенство закону. Це недопустимо. Тільки повага прав людини і вільні та справедливі вибори можуть гарантувати стабільність і суверенітет", - написав Стано.

Нагадаємо, сьогодні в Білорусі силовики проводять обшуки в офісі "Білоруської асоціації журналістів" (БАЖ), позбавленого реєстрації правозахисного центру "Вясна" і незалежної профспілки РЕП. Як повідомили в Слідчому комітеті Білорусі, це потрібно для того, щоб встановити обставин фінансування протестної діяльності.

Наразі відомо про двох затриманих після обшуків.

Також раніше повідомлялось, що Україна в "день солідарності з Білоруссю" висловила підтримку білоруському народу.