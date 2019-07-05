Зеленський пообіцяв не допустити відключення води на Донбасі

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив про це в Краматорську

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність на законодавчому рівні не допустити відключення води на Донбасі. Про це він заявив в Краматорську під час офіційного візиту, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами Зеленського, він хоче врегулювати це питання на законодавчому рівні.

"Ми хочемо на законодавчому рівні не дати можливість відключення води Донбасу", - заявив президент.

Декілька днів тому РБК-Україна писало, що Рада національної безпеки і оборони має зібратися в терміновому порядку для врегулювання питання водопостачання міст Донбасу, які відключені від води через борги за електроенергію КП "Вода Донбасу".

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив забезпечити безперебійне водопостачання на Донбасі, надавши КП "Вода Донбасу" статус "захищеного споживача електроенергії".

Як відомо, порядок отримання статусу захищеного споживача припускає наявність окремої виділеної лінії подачі електроенергії і наявність фінансових гарантій, про надання таких фінгарантій прем'єр-міністром не згадувалося.

РБК-Україна писало, що жителі Костянтинівки Донецької області без води через відключення КП "Вода Донбасу" від електроенергії, люди перекривають дороги і мітингують. Раніше жителі Донецької області звернулися з петицією до президента Володимира Зеленського з питання підключення до електроенергії КП "Вода Донбасу".