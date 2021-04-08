Раді рекомендують доопрацювати закон про безкоштовне харчування у школах для дітей-ВПО

Верховній раді рекомендують доопрацювати закон про безкоштовне харчування у школах для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб. Таку рекомендацію надав комітет з питань освіти, науки та інновацій.

Йдеться про законопроект №4340.

Згідно з цим документом, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких перебувають державні і комунальні заклади освіти, забезпечують безоплатним гарячим харчуванням за рахунок коштів державного бюджету дітей пільгових категорій, а саме внутрішньо переміщених осіб.

"Народні депутати відзначили соціальну важливість законопроекту, але його реалізація потребує доопрацювання через необхідність внесення змін до Бюджетного кодексу... Комітет ухвалив рішення направити зазначений законопроект на доопрацювання", - сказано у повідомленні.