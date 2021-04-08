Раді рекомендують доопрацювати закон про безкоштовне харчування у школах для дітей-ВПО
Верховній раді рекомендують доопрацювати закон про безкоштовне харчування у школах для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб. Таку рекомендацію надав комітет з питань освіти, науки та інновацій.
Йдеться про законопроект №4340.
Згідно з цим документом, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких перебувають державні і комунальні заклади освіти, забезпечують безоплатним гарячим харчуванням за рахунок коштів державного бюджету дітей пільгових категорій, а саме внутрішньо переміщених осіб.
"Народні депутати відзначили соціальну важливість законопроекту, але його реалізація потребує доопрацювання через необхідність внесення змін до Бюджетного кодексу... Комітет ухвалив рішення направити зазначений законопроект на доопрацювання", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, у листопаді 2020 року Верховна рада підтримала за основу та в цілому законопроект, що передбачає безкоштовне харчування для дітей загиблих військовослужбовців. За проект закону №4130 проголосували 324 депутати.
Як писало РБК-Україна, у кінці жовтня 2020-го у Міністерстві охорони здоров'я розробили проект постанови про організацію дитячого харчування у навчальних закладах.