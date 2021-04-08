ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Раді рекомендують доопрацювати закон про безкоштовне харчування у школах для дітей-ВПО

Новость на русском → Україна, Четвер 08 квітня 2021 15:15
Раді рекомендують доопрацювати закон про безкоштовне харчування у школах для дітей-ВПО Фото: Раді не рекомендують дозволяти безкоштовне харчування у школах для дітей-ВПО (УНІАН)
Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують доопрацювати закон про безкоштовне харчування у школах для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб. Таку рекомендацію надав комітет з питань освіти, науки та інновацій.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Йдеться про законопроект №4340.

Згідно з цим документом, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких перебувають державні і комунальні заклади освіти, забезпечують безоплатним гарячим харчуванням за рахунок коштів державного бюджету дітей пільгових категорій, а саме внутрішньо переміщених осіб.

"Народні депутати відзначили соціальну важливість законопроекту, але його реалізація потребує доопрацювання через необхідність внесення змін до Бюджетного кодексу... Комітет ухвалив рішення направити зазначений законопроект на доопрацювання", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року Верховна рада підтримала за основу та в цілому законопроект, що передбачає безкоштовне харчування для дітей загиблих військовослужбовців. За проект закону №4130 проголосували 324 депутати.

Як писало РБК-Україна, у кінці жовтня 2020-го у Міністерстві охорони здоров'я розробили проект постанови про організацію дитячого харчування у навчальних закладах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство переселенцы питание Верховна Рада
NEWS
В ОП розповіли, чи буде Зеленський йти на другий президентський термін
В ОП розповіли, чи буде Зеленський йти на другий президентський термін
DAILY
Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну