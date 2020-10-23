МОЗ розробив норми харчування дітей у школах

Фото: діти (kiev.klichko.org)

У Міністерстві охорони здоров’я розробили проект постанови щодо організації дитячого харчування у навчальних закладах. Рекомендується заборонити пропонування дітям ковбас, сосисок, солодких газованих напоїв та енергетичних напоїв.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає прес-служба МОЗ.

Ляшко запросив до ознайомлення та обговорення положень.

"Світова тенденція говорить про те, що наші діти стали більше їсти шкідливої їжі і менше рухатися. Тому, необхідно зробити дитяче харчування різноманітним та корисним" - зазначив він.

Проектом заборонено до закупівлі, реалізації та пропонування дітям технологічно оброблених м’ясних та рибних страв (ковбас, сосисок, заморожених напівфабрикатів тощо), солодких газованих напоїв, енергетичних напої та будь-яких інших напоїв із вмістом доданих цукрів, обмежується добова кількість солі, цукру, борошняних та кондитерських виробів, жирів.

Нагадаємо, учні "червоної зони" залишаться на дистанційному навчанні.

Нещодавно Міносвіти оновило вимоги до дистанційного навчання в Україні.