Раде рекомендуют доработать закон о бесплатном питании в школах для детей-ВПЛ
Верховной раде рекомендуют доработать закон о бесплатном питании в школах для детей из числа внутренне перемещенных лиц. Такую рекомендацию дал комитет по вопросам образования, науки и инноваций.
Речь идет о законопроекте №4340.
Согласно этому документу, органы государственной власти и органы местного самоуправления, в ведении которых находятся государственные и коммунальные учебные заведения, обеспечивают бесплатным горячим питанием за счет средств государственного бюджета детей льготных категорий, а именно внутренне перемещенных лиц.
"Народные депутаты отметили социальную важность законопроекта, но его реализация требует доработки из-за необходимости внесения изменений в Бюджетный кодекс... Комитет принял решение направить указанный законопроект на доработку", - говорится в сообщении.
Напомним, в ноябре 2020 года Верховная рада поддержала за основу и в целом законопроект, предусматривающий бесплатное питание для детей погибших военнослужащих. За проект закона №4130 проголосовали 324 депутата.
Как писало РБК-Украина, в конце октября 2020-му в Министерстве здравоохранения разработали проект постановления об организации детского питания в учебных заведениях.