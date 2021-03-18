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У Раді роз'яснили положення закону про колабораціонізм: кого можуть покарати

Автор: Мілан Лєліч, Ігор Литвиненко

В Україні планують ввести покарання за сприяння російської агресії. Співавтор законопроекту про колабораціонізм народний депутат Євгенія Кравчук роз'яснила, кого можуть притягнути до відповідальності, згідно з даною ініціативою.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Пособники агресора. Як в Україні хочуть карати за колабораціонізм".

Нардеп зазначила, що кожен випадок необхідно розглядати окремо.

"Що стосується вчителів, то їх просто поставили в такі умови. При цьому, якщо директор школи організовує якісь лінійки і розпинається, що українські солдати, когось там розстрілюють - це одна справа. А якщо ти просто вчиш хімії або фізики - інше. Це не закон про лікаря, вчителя або водія", - сказала Кравчук.

Документ також містить положення про покарання за інформаційне співробітництво з агресором і спільні політичні заходи. При широкому трактуванні цих норм під них може підпасти діяльність цілого ряду українських партій і телеканалів. Проте Кравчук зазначила, що під дію закону може потрапити група українських депутатів, які, приміром, поїдуть до Донецька або Сімферополя і проведе там спільну конференцію з місцевими "владою".

За її словами, у фінальному тексті законопроекту навряд чи вдасться зберегти норму про можливість заборони релігійних організацій, якщо їх "уповноважені особи" винні в колабораціонізмі. Але діяльність політичних партій та їх лідерів Кравчук вважає необхідним припиняти, якщо їх діяльність підпадає під норми закону.

Раніше РБК-Україна писало, що в закон про колаборантів планують внести зміни.

Також повідомлялося, що правозахисники вважають, що в нинішній редакції законопроект про колабораціонізм може вдарити по мирним жителям окупованих територій.

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Новини України ДонбасзаконопроектпособникоккупантыЄвгенія Кравчук
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