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В Раде разъяснили положения закона о коллаборационизме: кого могут наказать

Автор: Милан Лелич, Игорь Литвиненко

В Украине планируют ввести наказание за содействие российской агрессии. Соавтор законопроекта о коллаборационизме народный депутат Евгения Кравчук разъяснила, кого могут притянуть к ответственности, согласно данной инициативе.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Пособники агрессора. Как в Украине хотят наказывать за коллаборационизм".

Нардеп отметила, что каждый случай необходимо рассматривать отдельно.

"Что касается учителей - то их просто поставили в такие условия. При этом, если директор школы организовывает какие-то линейки и распинается, что украинские солдаты кого-то там расстреливают - это одно дело. А если ты просто учишь химии или физике - другое. Это не закон о враче, учителе или водителе", - сказала Кравчук.

Документ также содержит положение о наказании за информационное сотрудничество с агрессором и совместные политические мероприятия. При широкой трактовке этих норм под них может подпасть деятельность целого ряда украинских партий и телеканалов. Однако Кравчук отметила, что под действие закона может попасть группа украинских депутатов, которые, к примеру, поедут в Донецк или Симферополь и проведет там совместную конференцию с местными "властями".

По ее словам, в финальном тексте законопроекта вряд ли удастся сохранить норму о возможности запрета религиозных организаций, если их "уполномоченные лица" виновны в коллаборационизме. Но деятельность политических партий и их лидеров Кравчук считает необходимым пресекать, если их деятельность подпадает под нормы закона.

Ранее РБК-Украина писало, что в закон о коллаборантах планируют внести изменения.

Также сообщалось, что правозащитники считают, что в нынешней редакции законопроект о коллаборационизме может ударить по мирным жителям оккупированных территорий.

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Новости Украины ДонбассзаконопроектпособникоккупантыЕвгения Кравчук
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