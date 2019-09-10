У Раді розкажуть про ініціативу Зеленського щодо розпуску ЦВК

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

У середу у парламенті відбудеться брифінг для ЗМІ

У Верховній раді України розкажуть про ініціативу президента Володимира Зеленського щодо розпуску Центральної виборчої комісії. Про це повідомили РБК-Україна у прес-службі парламенту.

Так, у прес-службі зазначили, що у середу о 9:45 відбудеться брифінг для ЗМІ стосовно подання президента про розпуск членів ЦВК.

"Олександр Качура та Загорулько Аліна розповідатимуть про цей документ", - додали в ВР.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський просить Верховну раду розпустити Центральну виборчу комісію (ЦВК). Так, подання Зеленського вже передали профільному комітету.

"У Верховну раду надійшло подання на звільнення членів ЦВК. Це подання було передано Андрію Клочку в його профільний комітет (з питань державної влади і місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, - ред.)", - повідомили в прес-службі парламенту.

Ймовірно розпуск ЦВК аргументований низкою порушень на президентських і парламентських виборах.

Як писало РБК-Україна раніше, Верховна рада призначила нинішній склад Центральної виборчої комісії 20 вересня 2018 року. Склад ЦВК розширили до 17 учасників.