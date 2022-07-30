Блінкен побоюється визнавати Росію спонсором тероризму, - NYT

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Зазначається, що в американському суспільстві кілька тижнів чинився тиск з метою офіційно оголосити Росію спонсором тероризму. Зараз у цьому списку знаходяться Північна Корея, Сирія, Куба та Іран.

Але, попри це, Блінкен пручається, оскільки цей статус змусить США ввести санкції проти союзників, які ведуть справи з РФ. У Держдепі бояться, що це знищить залишки дипломатії між Вашингтоном і Москвою.

Однак американське видання зазначає, що Блінкена можуть змусити оголосити РФ спонсором тероризму. За інформацією ЗМІ, група демократів у Палаті представників у четвер представила нову міру, яка, якщо вона буде прийнята Конгресом, стане законом. Таким чином Росію визнають державою-спонсором тероризму без схвалення Держдепартаменту.