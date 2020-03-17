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Рада призначила главу Мінекономіки

Новини » Політика     17.03.2020 - 10:44
Рада призначила главу Мінекономіки
Фото: Ігор Петрашко (twitter/glavcom)

Більшість нардепів проголосували за призначення Петрашка міністром економіки

Верховна рада призначила Ігоря Петрашка міністром економіки. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За призначення проголосували 243 нардепа.

Додамо, Петрашко від квітня 2013 року працює в агрохолдингу UkrLandFarming заступником генерального директора Олега Бахматюка.

Він закінчив Львівський національний політехнічний університет і має ступінь бакалавра бізнес-адміністрування. У 2001 році він отримав диплом MBA бізнес-школи при університеті Вандербільта (США).

Підкреслимо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства у підсумку не було розділене, як анонсувалося раніше.

До цього прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував Верховній раді призначити міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігоря Петрашка. Відповідний проект постанови №3226 від 16 березня зареєстрований на сайті парламенту.

РБК-Україна писало, що після відставки уряду Олексія Гончарука новий Кабінет міністрів України призначив Павла Кухту в.о. міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Раніше міністерство очолював Тимофій Милованов, який був відправлений у відставку разом з урядом Гончарука.

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