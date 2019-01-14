ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Раді розповіли, скільки законів розглянули комітети протягом дев’ятої сесії

Новини » Політика    14.01.2019 - 21:37
У Раді розповіли, скільки законів розглянули комітети протягом дев’ятої сесії
Фото: парламент (РБК-Україна, Віталій Носач)

Рада прийняла 20% законів з розглянутих комітетами проектів

Комітети Верховної ради протягом дев’ятої сесії восьмого скликання розглянули 364 законопроекти. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату ВР.

З розглянутих законів Рада прийняла 71 проект закону, тобто 20%.

 Фото: інфографіка

"27 комітетів Верховної ради станом на 10 січня 2019 року розглянули 364 проекти законів, за проходження яких вони відповідальні. З них 71 законопроект, або 20%, було прийнято Верховною радою в цілому, 20 (6%) - в першому або другому читаннях, ще 63 проекти законів (17%) відправлено на доопрацювання або враховано в інших законопроектах", - сказано у повідомленні.

При цьому 210 розглянутих у комітетах проектів, або 58%, відхилили та зняли з розгляду.

Так, найбільше законопроектів за вказаний період розглянув комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності - 34.

"Більшість із них (22) було відхилено Верховною радою та знято з розгляду, 6 - прийнято в цілому, по три прийнято в першому або другому читаннях і відправлено на доопрацювання або враховано в інших законопроектах", - поінформували в парламенті.

При цьому найменшу кількість законопроектів розглянули: комітет з питань запобігання і протидії корупції - 4, три з яких були відхилені і ще один відправлений на доопрацювання; комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин - 5, чотири з яких Верховна рада відхилила і один - був прийнятий у першому або другому читанні.

Крім того, Рада не прийняла жоден законопроект, розглянутий: комітетом з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування (усього розглянув 10 законопроектів), комітетом з питань запобігання і протидії корупції (усього 4), комітетом  з питань фінансової політики і банківської діяльності (7).

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила про саботаж нардепами євроінтеграційних законів.

Як писало РБК-Україна раніше, спікер ВР Андрій Парубій повідомив, що за рік роботи Верховної ради народні депутати встигли прийняти 158 законів.

У Кабміні звинуватили нардепів у саботажі євроінтеграційних законів Кабмін пропонує ВР затвердити програму протидії туберкульозу
Новини України законопроекткомитетВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся