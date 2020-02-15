"Слуга народу" попередить реєстрацію фейкових кандидатів у ЦВК

Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

У партії вводять електронні реєстри членів "Слуги народу"

У політичній партії "Слуга народу" запровадять електронний реєстр членів партії для запобігання реєстрації фейкових кандидатів на місцевих виборах. Про це на партійному з'їзді заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в партії вводиться електронний реєстр членства.

"Це буде статутний орган в рамках секретаріату. Є позиція реєстратора, який буде відповідати за те, що членство буде враховано. Ми вводимо багаторівневий контроль за вступом у члени партії за допомогою реєстрів відкритих даних", - заявив Корнієнко

За його словами, під час парламентської виборчої кампанії в ЦВК реєструвалися люди, які представлялися членами "Слуги народу".

"Є ситуації, коли людина може назватися членом партій і піти у ЦВК подати документи. Така ситуація була на парламентських виборах. Я думаю, можливо, в залі є і кандидати, у яких на окрузі таке було", - додав Корнієнко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЦВК зареєструвала п'ять нових кандидатів на довиборах до Ради в 179 окрузі, який розташований у Харківській області.