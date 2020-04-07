Разумков: місцеві вибори - однозначно виклик для "Слуги народу"

Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Голова Ради зазначив, що перенесення місцевих виборів досить проблематичне

Голова Верховної ради України Дмитро Разумков заявив, що місцеві вибори однозначно є викликом для партії "Слуга народу". Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

Так, Разумков не виключає, що після прийняття закону про продаж землі рейтинг партії просяде.

"Можливо (просяде, - ред.)... Сьогодні стільки нових реалій і нових викликів під назвою "коронавірус" і "світова економічна криза",.. страшні події, які відбуваються в Європі - Італії, Іспанії, понад 300 тисяч хворих на Штатах, що на тлі цього обговорювати рейтинги не зовсім правильно. У нас є чим займатися сьогодні в нашій країні", - підкреслив глава парламенту.

Спікер Ради також зазначив, що перенесення місцевих виборів досить проблематичне з точки зору законодавства.

"Я чув такі розмови (про перенесення місцевих виборів, - ред.) від експертів, у різних колах. Але сам цим питанням не займався. Перенесення виборів досить проблематичне, тому що "не б'ється", вибачте за сленг, з Конституцією. Будемо дивитися і виходити з того, як будуть далі розвиватися події. Я думаю, поки рано це обговорювати", - сказав він.

Разумков підкреслив, що місцеві вибори не можна порівнювати з парламентськими.

"Сподіваюся, партія готується до виборів. А у мене своєї роботи хоч греблю гати, я не займаюся побудовою штабів. Місцеві вибори - це однозначно виклик для партії "Слуга народу", оскільки їх не можна порівнювати з парламентськими. Там голосують за телевізор, тут - за конкретних людей. Прямої передачі рейтингу немає", - додав спікер ВР.

Нагадаємо, в інтерв'ю РБК-Україна перший заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко заявив, що на цей час немає передумов до того, щоб місцеві вибори в Україні, призначені на осінь, не відбулися.

Як писало РБК-Україна, "Слуга народу" запровадить електронний реєстр членів партії для запобігання реєстрації фейкових кандидатів на місцевих виборах.