В Раді розповіли про ризики законопроекту про заборону спостерігачів від РФ

Ємець вважає, що законопроект може зашкодити відносинам України з міжнародними організаціями

Законопроект по запрету гражданам России наблюдать за процессом выборов в Украине не должен навредить отношениям Украины с международными организациями. Поэтому народные депутаты должны детально обсудить текст проекта. Об этом сообщил член постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат Леонид Емец, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, граждане РФ могут оказаться в составе таких международных организаций как ПАСЕ и ООН.

"Как делегат ПАСЕ скажу, что нужно очень аккуратно относиться к законам, которые должны ограничить участие России как страны агрессора и ее представителей в любых сферах деятельности нашей страны. Важно понимать, что гражданство отдельных делегатов не отменяет то, что они могут быть не делегатами от России, а делегатами от международных организаций. Например, от ООН или того же ПАСЕ, если бы там были граждане РФ", - сообщил Емец.

Напомним, парламент принял за основу и в целом законопроект №9524 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по надзору за избирательным процессом в Украине", который предусматривает запрет гражданам России быть наблюдателями на выборах-2019.

РБК-Украина писло, что законопроект №9524 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по надзору за избирательным процессом в Украине" был зарегестрирован в Раде 4 февраля.