Вибори-2019: в Раді з'явився закон про заборону росіянам бути спостерігачами

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Росіянам хочуть заборонити бути спостерігачами на виборах президента, Ради та місцевих виборах

У Верховній раді України опубліковано текст законопроекту №9524 "Про внесення змін до деяких законів України з нагляду за виборчим процесом в Україні", який передбачає заборону громадянам Росії бути спостерігачами на виборах-2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

Документ був внесений до ВР у понеділок, 4 лютого.

Так, проектом пропонується закони "Про вибори президента", "Про вибори народних депутатів України", "Про місцеві вибори" доповнити відповідними нормами. Передбачити, що офіційним спостерігачем не може бути: особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною радою державою-агресором або державою-окупантом; особа, пропозиції щодо якої ініційовано або внесено державою, визнаною ВР державою-агресором або державою-окупантом.

Крім того, пропонується встановити, що офіційним спостерігачем від іноземних держав, міжнародних організацій не може бути: особа, яка є громадянином (підданим) РФ; особа, пропозиції щодо якої ініційовано або внесено Росією.

Нагадаємо, у Раді зареєстрували законопроект №9524 "Про внесення змін до деяких законів України з нагляду за виборчим процесом в Україні", який передбачає заборону громадянам Росії бути спостерігачами на виборах-2019.

Як писало РБК-Україна, директор Національної розвідки Сполучених Штатів Америки (США) Ден Коутс заявив, що Російська Федерація (РФ) використовує кібертехнології для втручання у вибори президента України.

Додамо, у Службі зовнішньої розвідки повідомляли, що РФ додатково виділила своїм спецслужбам 350 млн доларів для реалізації підривної діяльності на виборах в Україні в 2019 році.