ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада попередньо схвалила звільнення директора ДБР

Новини » Політика     15.11.2019 - 16:37
Рада попередньо схвалила звільнення директора ДБР
Фото: Роман Труба (РБК-Україна)

Рада внесла дві правки до законопроекту і відклала його розгляд

Верховна рада України підтримала поправку до законопроекту про перезапуск Держбюро розслідувань (№ 2116), яка передбачає звільнення керівництва. Відповідну правку підтримали 259 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Згідно цієї правки, повноваження директора, першого заступника і заступника директора ДБР припиняються достроково у разі прийняття закону і набрання ним чинності.

При цьому президент України протягом п'яти робочих днів з дня вступу закону в силу цього повинен призначити тимчасово виконуючого обов'язки директора ДБР з повноваженнями, передбаченими законом про Державне бюро розслідувань.

Тимчасово виконуючому обов'язки директора ДБР забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв'язку з виконанням його обов'язків, крім випадків, встановлених законом.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський пропонує істотно розширити повноваження директора Державного бюро розслідувань. Головна новація законопроекту - прибирається принцип колегіальності в управлінні ДБР, так як нинішній директор ДБР зобов'язаний приймати рішення спільно зі своїми заступниками.

Рада створила ТСК щодо корупції в українському футболі
Новини України Верховна РадаРоман ТрубаДБР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся