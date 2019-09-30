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Верховний суд просить відкласти закон Зеленського про судову реформу

Новини » Політика    30.09.2019 - 16:35
Верховний суд просить відкласти закон Зеленського про судову реформу
Фото: здание ВСУ (РБК-Украина)

Верховний Суд пропонує відкласти розгляд до отримання висновку Венеціанської комісії

Верховний суд просить відкласти прийняття закону президента України Володимира Зеленського про судову реформу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Верховного суда.

Зазначається, що Верховний Суд звернувся до президента України та голови Верховної Ради України з пропозицією отримати експертний висновок щодо законопроєкту № 1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" перед голосуванням за проєкт Закону у другому читанні.

"Сподіваючись на щирість намірів щодо покращення правосуддя в Україні, Верховний Суд пропонує відкласти розгляд законопроєкту № 1008 до отримання відповідного висновку Венеціанської комісії та проведення консультацій із судовою гілкою влади", - йдеться у повідомленні.

Верховний Суд зазначає, що таких консультацій між гілками влади "наразі не відбулося".

Додамо, що на необхідності проведення консультацій наголошують і міжнародні партнери України. Так, виконувачка обов’язків Голови представництва ЄС в Україні Анніка Вайдеманн та Надзвичайний і Повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук закликали розпочати ретельний консультативний процес щодо законопроєкту № 1008.

Нагадаємо, Верховна рада схвалила проект закону президента Володимира Зеленського про судову реформу за основу. Документ пропонує впорядкувати діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада планує внести зміни до закону про Вищий антикорупційний суд: парламент прийняв за основу в першому читанні законопроект президента Володимира Зеленського №1025. За його прийняття проголосували 345 парламентаріїв.

Крім того, президент України Володимир Зеленський призначив понад 40 суддів в регіональні суди.

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