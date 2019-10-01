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Комітет Ради розгляне кілька сотен правок до судової реформи Зеленського

Новини » Політика    01.10.2019 - 12:20
Комітет Ради розгляне кілька сотен правок до судової реформи Зеленського
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Засідання комітету відбудеться о 15:00

У вівторок, 1 жовтня, комітет Верховної ради з питань правової політики розгляне поправки до законопроекту №1008 президента Володимира Зеленського про судову реформу "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування". Про це заявила голова комітету Ірина Венедиктова, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, на засіданні комітету 1 жовтня буде розглянуто понад 300 поправок до законопроекту.

"На 3 жовтня (у порядку денному, - ред.) стоїть законопроект №1008. Це якраз суддівський законопроект, по якому сьогодні буде комітет о 15:00 годині. Там 330 правок. Я переживаю, що ми можемо не встигнути їх розглянути. Тому також прошу передвинути цей законопроект", - заявила парламентар.

Нагадаємо, в понеділок Верховний суд просив відкласти прийняття закону президента України Зеленського про судову реформу. Зокрема, суд звернувся до президента України та голови Верховної ради України з пропозицією отримати експертний висновок щодо законопроекту №1008 перед голосуванням за проект закону у другому читанні.

Як писало РБК-Україна раніше, ВР прийняла проект закону президента Володимира Зеленського про судову реформу за основу. Документ пропонує упорядкувати діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя.

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