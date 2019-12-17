У Раді розповіли, коли розглянуть зміни до Конституції щодо децентралізації

Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи розглянуть направлення проекту закону на розгляд до КСУ

Закон президента Володимира Зеленського про зміни до Конституції щодо децентралізації планується розглянути 20 грудня. Про це розповів у кулуарах перший заступник голови фракції "Слуга народа" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, нардепи розглянуть направлення проекту закону на розгляд до Конституційного суду України.

"Я думаю, що в п'ятницю спробуємо в суд спрямувати проект щодо децентралізації", - розповів Корнієнко.

Нагадаємо, раніше Корнієнко заявив, що в законопроекті президента Володимира Зеленського про зміни до Конституції щодо децентралізації немає ніяких особливих статусів ні для яких регіонів України.

Так, на цьому тижні Верховна рада планує розглянути зміни до Конституції у частині децентралізації.

Як писало РБК-Україна, в понеділок текст законопроекту президента Володимира Зеленського №2598 "Про внесення змін до Конституції України (про децентралізацію влади)" з'явився у Верховній раді. При цьому президент вніс його до ВР 13 грудня.

Додамо також, глава парламенту Дмитро Разумков зазначив, що в наступному році планується завершити реформу децентралізації. За його словами, на сьогоднішній день з'явилася практична можливість довести реформу до кінця.