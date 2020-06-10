У Раді розповіли, коли розраховують прийняти закон про референдум в першому читанні

У Раді очікують, що проблем з прийняттям законопроекту про референдум не буде. Прогнозується, що парламент може схвалити його в першому читанні вже в наступний четвер, 18 червня.

Про це заявив перший віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Влада народу: навіщо Зеленському всеукраїнський референдум і як його будуть проводити".

За його словами, цей законопроект підтримає не тільки фракція "Слуга народу", але й інші депутатські фракції.

"Якщо раптом цей законопроект спробують закидати правками, то у нас є діюча антиспамна процедура (як під час розгляду у другому читанні законопроекту про банки, - ред.). Але, думаю, це не той випадок. Вже 30 років політики йшли з цією обіцянкою, і навряд чи у них знайдуться виразні аргументи, чому не повинна заробити п'ята стаття Конституції, в якій передбачено народовладдя", - сказав він.

Відзначимо, законопроект про народовладдя - це комплекс проектів, у який входять кілька речей, зокрема, відновлення закону про всеукраїнський референдум. Вчора президент його подав в Раду.

Нагадаємо, Руслан Стефанчук назвав умови для проведення всеукраїнського референдуму.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку березня в Раді з'явився текст законопроекту "Про всеукраїнський референдум".