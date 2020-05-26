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Стефанчук назвав умови для проведення всеукраїнського референдуму

Новини » Політика     26.05.2020 - 19:30
Стефанчук назвав умови для проведення всеукраїнського референдуму
Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Україна)

Основні критерії для проведення референдуму передбачені Конституцією України

Перший віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук назвав умови для проведення всеукраїнського референдуму. Серед них - участь 3 млн громадян та залучення не менш як двох третин областей.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому він зазначив, що основні критерії для проведення референдуму передбачені Конституцією України.

"Основна ідея, яка закладається в цей законопроект, це те, щоб народ міг ініціювати і народ міг підтримати. Основні критерії у нас передбачені Конституцією України, ми не можемо від них відійти і змінити це 3 млн громадян України. Причому дві третини областей повинні бути притягнуті до підтримки цього законопроекту", - заявив Стефанчук.

Він також додав, що після цього визначаються процедурні питання, протягом орієнтовно 60 днів.

"Це питання агітації, підтримки і так далі, і питання може бути винесено на референдум. Що цікаво - ми вперше пропонуємо українському народу, щоб він непросто визначав якісь питання на референдум, але й надати можливість українському народу скасовувати закон, прийнятий ВР", - додав він.

Нагадаємо, раніше Руслан Стефанчук заявляв, що найближчим часом в Раду буде внесений законопроект про референдум.

Крім того, спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що законопроект про всеукраїнський референдум вже направили на розгляд Венеціанської комісії.

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Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України референдумРуслан Стефанчук
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