Зеленський подав у Раду закон про народовладдя

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

На цей час тексту документа ще немає на сайті парламенту

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про народовладдя через всеукраїнський референдум. Документ був зареєстрований в парламенті 9 червня.

На цей час його текст відсутній на сайті ВР.

Про це свідчать дані на сайті Ради.

Останній етап проходження документа - переданий на розгляд керівництву.

Так, у листопаді 2019 року глава держави анонсував, що найближчим часом Рада прийме закон про референдум. Цей документ повинен чітко встановити види та механізми референдуму. За словами Зеленського, він "нарешті дасть українцям можливість вирішувати долю того чи іншого важливого для них питання".

Відзначимо, перший віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявляв, що один з проектів з пакета народовладдя передбачатиме можливість скасовувати закони на референдумі і виносити на обговорення питання про відставку того чи іншого українського чиновника.

Відзначимо, представник президента в Раді Руслан Стефанчук заявляв, що один з проектів з пакета народовладдя передбачатиме можливість скасовувати закони на референдумі і виносити на обговорення питання про відставку того чи іншого українського чиновника.

На вихідних Стефанчук роз'яснював, що законопроект про народовладдя - це комплекс проектів, у який входять кілька речей, зокрема, відновлення закону про всеукраїнський референдум.

Підкреслимо, у своїй передвиборчій програмі Зеленський підкреслював, що першим його законопроектом буде закон "Про народовладдя". "У ньому ми разом закріпимо механізм, за яким тільки народ України буде формувати основні завдання для влади через референдуми та інші форми прямої демократії", - писав він.

Президент також хотів, щоб громадяни долучалися до схвалення важливих державних рішень через інтернет, зокрема, шляхом голосування в мережі на виборах і референдумах.

Нагадаємо, в середині травня голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що ВР зможе розглянути законопроект про референдум, підготовлений нардепами, через кілька тижнів.

Як писало РБК-Україна, на початку березня у Раді з'явився текст законопроекту "Про всеукраїнський референдум".

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Автор: Юлия Струк