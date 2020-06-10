В Раде рассказали, когда рассчитывают принять закон о референдуме в первом чтении

В Раде ожидают, что проблем с принятием законопроекта о референдуме не будет. Прогнозируется, что парламент может его одобрить в первом чтении в следующий четверг, 18 июня.

Об этом заявил первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, говорится в материале РБК-Украина "Власть народу: зачем Зеленскому всеукраинский референдум и как его будут проводить".

По его словам, этот законопроект поддержит не только фракция "Слуга народа", но и другие депутатские фракции.

"Если вдруг этот законопроект попытаются забросать правками, то у нас есть действующая антиспамная процедура (как во время рассмотрения во втором чтении законопроекта о банках, - ред.). Но, думаю, это не тот случай. Уже 30 лет политики шли с этим обещанием, и вряд ли у них найдутся внятные аргументы, почему не должна заработать пятая статья Конституции, в которой предусмотрено народовластие", - сказал он.

Отметим, законопроект о народовластии - это комплекс проектов, в который входят несколько вещей, в частности, восстановление закона о всеукраинском референдуме. Вчера президент его подал в Раду.

Напомним, Руслан Стефанчук назвал условия для проведения всеукраинского референдума.

Как писало РБК-Украина, в начале марта в Раде появился текст законопроекта "О всеукраинском референдуме".