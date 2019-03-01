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У Раді розповіли, коли продовжать розгляд "мовного закону"

Новини » Політика    01.03.2019 - 14:44
У Раді розповіли, коли продовжать розгляд "мовного закону"
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи перейдуть до поправок після виступів представників фракції

Перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко розповіла, коли Верховна рада продовжить розгляд "мовного закону". Про це вона сказала перед закриттям ранкового пленарного засідання ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, нардепи продовжать розгляд у вівторок, 12 березня.

"Чергове пленарне засідання Верховної ради України відбудеться у вівторок, 12 березня, о 10:00 ранку. І почнеться після виступів представників фракцій з розгляду першої поправки - і далі ми будемо рухатися по поправкам до законопроекту про мову", - зазначила заступник голови ВР.

За її словами, в законі до другого читання міститься понад 2 тисячі поправок.

"У нас 2,5 тис. поправок, будемо працювати над цим законопроектом відповідно до регламенту. А сьогоднішнє ранкове засідання Верховної ради я оголошую закритим", - сказала Геращенко.

Нагадаємо, парламент у четвер, 28 лютого, почав розгляд "мовного закону" - законопроекту №5670-д про функціонування української мови як державної. Відзначимо, згідно з порівняльною таблицею до другого читання, до документа подано 2082 правки.

Як писало РБК-Україна, глава парламентського комітету з питань культури і духовності, народний депутат Микола Княжицький заявив, що "мовний закон" буде проголосований до першого туру виборів президента України 31 березня 2019 року.

Додамо, спікер Ради Андрій Парубій розповів, що нардепи не розглядатимуть інші законопроекти до прийняття "мовного закону". Так, глава парламенту допускає, що цей закон не буде розглянуто за один день.

Рада сьогодні продовжить розгляд "мовного закону" Рада почала розгляд "мовного закону"
Теми: Засідання Ради
Новини України Ірина ГеращенкоязыкВерховна РадаЗакон
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