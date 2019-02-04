У Раді розповіли про підготовку проекту Виборчого кодексу

Робоча група ВР майже завершила розгляд поправок до Виборчого кодексу

Глава подкомитета по вопросам выборов и референдумов комитета по вопросам правовой политики и правосудия Верховной рады Александр Черненко рассказал, что рабочая группа Верховной рады почти закончила рассмотрение правок в Избирательный кодекс. Об этом говорится в материале РБК-Украина: "Предвыборная повестка: чем займется Верховная рада на новой сессии".

"Рабочая группа работает. Мы почти закончили, рассмотрели уже все правки, но есть еще технические нюансы, затем еще необходимо рассмотрение комитетом", - прокомментировал РБК-Украина руководитель рабочей группы.

По его словам, рабочая группа на самом деле не влияет на само принятие Избирательного кодекса.

"Когда нам скажут передать на комитет - я передам. Пока мы согласовываем технические моменты и работы в этом плане достаточно", - сказал он.

Черненко заявил, что множество внесенных правок существенно усложняют работу над текстом документа.

"Если одну правку отклонить или принять, а она идет в комплексе с другими, то вновь нужно пересматривать текст проекта, она тянет за собой кучу изменений в самом тексте. И все это еще предстоит пройти комитету. Работа над этим документом как ремонт - ее нельзя закончить, можно только остановить. Нужно будет остановить - мы остановим. А работы там настолько много, что это может длиться до бесконечности", - пояснил он.

Напомним, в декабре прошлого года сообщалось, что рабочая группа правового комитета Верховной рады планирует закончить рассмотрение поправок к проекту нового Избирательного кодекса до конца года.

Как писало РБК-Украина ранее, глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов не исключает разработку нового законопроекта об избирательной реформе.