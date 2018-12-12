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В Раді повідомили, коли завершать розгляд поправок до Виборчого кодексу

Новини » Вибори 2019    12.12.2018 - 17:33
В Раді повідомили, коли завершать розгляд поправок до Виборчого кодексу
Ілюстративне фото (УНІАН)

Правовому комітету парламенту залишилось розглянути менше тисячі поправок

Робочій групі правового комітету Верховної ради планує завершити розгляд поправок до проекту нового Виборчого кодексу до кінця року. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив керівник робочої групи та голова підкомітету з питань виборів і референдумів профільного комітету ВР з питань правової політики та правосуддя Олександр Черненко. 

За його словами, наразі у комісії триває робота над поправками до виборчого кодексу. Вже майже всі поправки пройшли.

"Залишилось близько 1 тисячі поправок, менше тисячі.  Блоки парламентських і президентських виборів та загальну частину давно пройшли. Вже майже пройшли блок про місцеві вибори і вибори в АРК Крим. Лишилось в принципі лише вибори в обласних радах, районних - небагато поправок", - повідомив Черненко.

Нардеп наголосив, що після завершення розгляду поправок робочою групою має відбутись засідання комітету, на якому розглянуть проект Виборчого кодексу

"Правки йдуть швидко, адже дублюються. Я би не говорив про кількість, адже всі дискусії по них вже відбулись. Наприклад, по закону про парламентські вибори були дуже подібні правки. Тільки там стосувалось виборів Верховної Ради, а тут, наприклад, стосується виборів в обласні ради. Оскільки ми все це вже проговорили, то фактично їх копіюємо. Одні правки враховуємо, інші - ні. Тому дуже швидко. До Нового року в форматі робочої групи завершимо", - додав Черненко.

За його словами, після завершення розгляду поправок відбудеться засідання комітету.

Як писало РБК-Україна раніше, глава фракції "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов не виключає розробку нового законопроекту про виборчу реформу.

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