У Раді проведуть позачергове засідання аграрного комітету

У Верховній раді буде проведено позачергове засідання аграрного комітету. Про це заявив голова парламенту Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами спікера ВР, така пропозиція надійшла від усіх фракцій.

"Є пропозиція від всіх фракцій зараз провести позачергова засідання аграрного комітету. Прошу голову та членів комітету зібратись на третьому поверсі", - заявив Разумков.

За його словами, на засіданні будуть присутні перший заступник та заступник голови Ради.

"Запрошується керівництво фракцій… Там не будуть розглядатись поправки. Це організаційне питання", - додав Разумков.

Нагадаємо, в середу, 18 грудня, аграрний комітет продовжить розгляд законопроекту про ринок землі після ранкового засідання Верховної ради.

Так, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів журналістам, що зараз обговорюють чотири основні питання. Так, до цих пір не знайдений компроміс з приводу концентрації земель для продажу в одні руки.

Раніше повідомлялося, що закон про ринок землі у другому читанні можуть розглянути 20 грудня.

Як писало РБК-Україна, радник прем'єр-міністра з економічних питань Олексій Мушак розповів, що до майбутнього ринку ні в якому разі не будуть допущені іноземці.