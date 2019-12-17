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Комітет завтра продовжить розгляд законопроекту про ринок землі

Новини » Політика     17.12.2019 - 11:36
Комітет завтра продовжить розгляд законопроекту про ринок землі
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Серед іншого, буде піднято питання щодо концентрації земель для продажу в одні руки

У середу, 18 грудня, аграрний комітет продовжить розгляд законопроекту про ринок землі після ранкового засідання Верховної ради. Про це йдеться в порядку денному комітету, передає кореспондент РБК-Україна.

Засідання розпочнеться о 15:00.

"18 грудня відбудеться засідання комітету. Продовження розгляду проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, друге читання № 2178-10", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів журналістам, що зараз обговорюють чотири основних питання. Зокрема, досі не знайдений компроміс щодо концентрації земель для продажу в одні руки.

"Позиція щодо заборони іноземцям, питання щодо концентрації: скільки в одні руки можна продавати. Треба знайти компроміс, який влаштує депутатів і буде сприйнятий народом", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що закон про ринок землі у другому читанні можуть розглянути 20 грудня.

Минулого тижня в Раді відклали розгляд закону про відкриття ринку землі через велику кількість правок.

Раніше радник прем'єр-міністра з економічних питань Олексій Мушак розповів, що до майбутнього ринку ні в якому разі не будуть допущені іноземці.

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