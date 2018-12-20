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У Раді відбулася масова бійка через Медведчука

Новини » Надзвичайні події    20.12.2018 - 14:02
У Раді відбулася масова бійка через Медведчука
Фото: в Раді сталася бійка (РБК-Україна, Владислав Красінський)

Інцидент стався одразу після голосування за перейменування УПЦ (МП) у Російську православну церкву в Україні

Народні депутати влаштували масову бійку в сесійній залі через Віктора Медведчука. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, нардеп від фракції "Опозиційний блок" Нестор Шуфрич зірвав з парламентської трибуни плакат "Агента Путіна Медведчука - під суд!". На нього накинувся депутат Юрій Береза ​​з "Народного фронту". Зав'язалася бійка, в якій брали участь два десятки депутатів.

У Раді відбулася масова бійка через МедведчукаФото: бійка у Раді (РБК-Україна, Владислав Красінський)

У результаті банер був повернутий на місце. Нардепи від "Опоблока" відступили.

Інцидент стався одразу після голосування за перейменування УПЦ (МП) у Російську православну церкву в Україні.

Голова Верховної ради Андрій Парубій у свою чергу підкреслив, що у залі парламенту не можна битися.

"Колеги, припиніть і зупиніться. Прошу зупинити конфлікт. В українському парламенті не можна битися. Конфлікт зупинено. Ранкове засідання оголошую закритим", - заявив очільник ВР.

 Фото: Нестор Шуфрич після бійки (РБК-Україна, Владислав Красінський)

Як писало РБК-Україна, Верховна рада України підтримала за основу та в цілому законопроект №5309, яким зобов'язала Українську православну церкву (УПЦ) МП змінити свою офіційну назву на Російську православну церкву.

Відзначимо, раніше до прийняття даного закону закликав єпископ УПЦ Київського патріархату Євстратій Зоря.

Додамо також, сьогодні президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що після створення нової Єдиної помісної православної церкви в Україні може початися "кривавий" переділ власності.

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