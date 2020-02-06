У Раді проходить засідання фракції "Слуга народу", присутній Зеленський

В Раді проходить засідання фракції "Слуга народу", на якому присутній президент Володимир Зеленський. Про це РБК-Україна повідомило джерело у парламенті.

Джерела видання зазначають, що головною темою обговорення став законопроект про обіг землі. На засіданні президент попросив депутатів підтримати правки, які схвалив комітет і проголосувати в другому читанні.

Окрім того, обговорювались зміни до Конституції в частині скорочення числа нардепів до 300. У ході засідання Зеленський закликав ухвалити закон "Про громадянство".

Також нардепи і Зеленський обговорювали обшуки на каналі "1+1".

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада сьогодні розгляне у другому читанні законопроект про ринок землі та повторно розгляне законопроект президента про пенсії.

Парламентарі розглянуть включення в порядок денний законопроект щодо окремих питань функціонування банківської системи та розглянуть зміни у Конституцію. Також Рада розгляне законопроект про громадянство.

Відзначимо, зараз під Радою проходить акція проти відкриття ринку землі. Поліція посилила заходи безпеки в Києві. Поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії заступили на посилене чергування.