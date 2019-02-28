У Раді прогнозують прийняття "мовного закону" до 31 березня

У комітеті прогнозують, що розгляд закону триватиме близько двох пленарних тижнів

"Языковой закон" будет проголосован до первого тура выборов президента Украины 31 марта 2019 года. По этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам культуры и духовности, народный депутат Николай Княжицкий, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, рассмотрение законопроекта продлится около двух пленарных недель.

"Мне сложно предсказать. Думаю, что финальное голосование состоится не сегодня. Думаю, что это может продолжаться неделю или две недели. Но я верю, что мы должны принять этот закон до первого тура президентских выборов. То есть, в течение следующих двух пленарных недель", - сообщил Княжицкий.

Напомним, Рада в четверг, 28 февраля, начала рассмотрение "языкового закона", о чем объявил глава парламента Андрей Парубий. Отметим, к документу ко второму чтению подано 2082 правки.

Как писало РБК-Украина ранее, в подготовленном ко второму чтению законе о функционировании украинского языка как государственного предусмотрены административные штрафы до почти 7 тысяч гривен. Так, штрафы будут касаться предпринимательской деятельности, осуществляемой в публичной сфере. В частности, штрафы составят от 5100 до 6800 гривен.

Кроме того, спикер Рады рассказал, что нардепы не будут рассматривать другие законопроекты до принятия "языкового закона". Так, глава парламента допускает, что этот законопроект не будет рассмотрен за один день.