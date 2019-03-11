У Раді закликали удосконалити систему е-декларування

Фото: Ігор Попов (УНІАН)

В антикорупційному комітеті відзначили необхідність декларування для ряду співробітників "Укроборонпрому"

Система електронного декларування має бути удосконалена. Про це повідомив заступник голови антикорупційного комітету Верховної ради, народний депутат Ігор Попов під час погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна

За його словами, за чотири роки функціонування система продемонструвала необхідність удосконалення.

"Прошу керівництво ВР звернути увагу на весь блок перевірки декларацій. Бо вже чотири роки працює ця система, і вона вже показала, що її потрібно вдосконалювати", - повідомив Попов.

За його словами, система е-декларування наразі не є ефективною.

"Ми вже підіймали питання, які залишилися невизначеними. Це щодо декларування посадових осіб, юридичних осіб публічного права. Це перш за все державні концерни. От зараз ми обговорюємо підозри у корупції на певних підприємствах "Укроборонпрому". Так от зараз зобов'язані декларувати бухгалтер та члени наглядової ради. Але є і ряд інших посад, для яких також треба б було запровадити електронне декларування", - додав парламентар.

Нардеп також звернув увагу на зареєстрований законопроект щодо декларування співробітників спецслужб.

"Є у Верховній раді законопроект, який регламентує спеціальний порядок декларування для спеціальних, негласних штатних співробітників спецслужб. Він вже погоджений усіми сторонами. Він також допоможе навести в цьому порядок", - сказав парламентар.

Нагадаємо, в кінці лютого глава Національного агентства щодо запобігання корупції (НАЗК) дав рекомендації щодо заповнення електронних декларацій.

Як писало РБК-Україна раніше, відомство в ході повних перевірок декларацій виявило недостовірні відомості на 8,6 млрд гривень.

Додамо, НАЗК виявило порушення у деклараціях про доходи абсолютної більшості кандидатів у президенти України.