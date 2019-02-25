Глава НАЗК дав рекомендації щодо заповнення е-декларацій

Фото: Олександр Мангул (Віталій Носач, РБК-Україна)

Мангул поділитися своїм лайфхаком

Голова Національного агентства з запобіганню корупції (НАЗК) дав рекомендації щодо заповнення електронних декларацій. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Глава НАПК Олександр Мангул: Керівники силових структур повинні показати суспільству свої декларації".

Як нагадав Мангул, черговий етап декларування триває до 1 квітня 2019 року, при цьому з кожним новим етапом система працює краще.

Голова НАЗК зазначив, що багато суб'єкти декларування зрозуміли, що не треба все відкладати на останню ніч або останній тиждень.

"З 1 січня до 18 лютого було подано близько 142 тисяч щорічних декларацій, це десь 15% від очікуваних. Також можна сказати, що на сьогоднішній день подано в 1,6 рази більше декларацій, ніж в цей же час в минулому році", - сказав він.

Мангул поділився своїм лайфхаком щодо заповнення декларацій: "Рекомендую подавати декларацію так, як це роблю я: заповнюю декларацію в кілька етапів, не за один раз, все перевіряю і тоді вже відправляю в реєстр. Перед тим, як накласти електронний цифровий підпис на декларацію, машина її вивантажує і просить підтвердити. На цьому етапі ви можете зберегти її для себе в форматі PDF з відкритими персональними даними. У реєстрі персональні дані декларації вже будуть закриті для перегляду.".

Нагадаємо, Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) в ході повних перевірок декларацій виявило недостовірні відомості на 8,6 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Національне агентство по запобіганню корупції (НАПК) виявило порушення в деклараціях про доходи абсолютної більшості кандидатів у президенти України.