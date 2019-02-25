НАЗК виявила в деклараціях недостовірні відомості майже на 10 млрд грн

Фото: Олександр Мангул (Віталій Носач, РБК-Україна)

Агентство надсилає документи в НАБУ, поліцію, ДБР та прокуратуру

Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) в ході повних перевірок декларацій виявило недостовірні відомості на 8,6 млрд грн. Про це глава НАЗК Олександр Мангул сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

При цьому Мангул висловив жаль, що агентство не володіє інформацією про винесені судові рішення у цих справах.

Голова агентства повідомив, що в 2018 році НАЗК провело 472 повних перевірки декларацій, у 2017 році 143 повних перевірки, після чого було направлено 104 обґрунтованих висновків про ознаки кримінального правопорушення.

"Це означає, що у кожної шостої декларації НАЗК выявляло ознаки кримінального правопорушення", - додав він.

Мангул розповів, що агентство надсилає матеріали не тільки в НАБУ, але і в Національну поліцію, ДБР, органи прокуратури.

"Бували випадки, що після направлення обґрунтованих висновків кримінальні провадження в ЄРДР не реєструвалися. Причому спочатку це було дуже часто. На сьогодні таких випадків набагато менше", - розповів глава НАЗК.

Як повідомляло РБК-Україна, Національне агентство по запобіганню корупції (НАЗК) виявило порушення в деклараціях про доходи абсолютної більшості кандидатів у президенти України.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду 15 адмінпротоколів за фактами порушень встановлених законом строків подання декларацій і повідомлень про суттєві зміни в майновому стані.