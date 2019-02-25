НАЗК виявило порушення в деклараціях більшості кандидатів у президенти

Фото: Олександр Мангул (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кандидатів чекає не правова, а політична відповідальність

Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) виявило порушення в деклараціях про доходи абсолютної більшості кандидатів у президенти України. Про це глава НАЗК Олександр Мангул сказав в інтерв'ю РБК-Украина.

При цьому закон наказує НАЗК висновки передати до ЦВК. "Комісія повинна повідомити кандидату про необхідність подати виправлену декларацію. Цей документ знаходиться у відкритому доступі на сайті Центрвиборчкому", - розповів глава НАЗК.

Як зазначив Мангул, тут в основному мова йде про політичну відповідальність, оскільки закон про вибори президента України говорить про те, що помилки і неточності в декларації не можуть бути підставою для відмови в реєстрації або зняття з виборів.

"Роль НАЗК в тому, щоб домогтися від кандидатів достовірної інформації про свій стан. Люди, перед тим як прийти на виборчі дільниці, повинні мати можливість дізнатися, якою дохід, які активи у кандидата, наскільки він чесний", - розповів Мангул.

Нагадаємо, що президентські вибори в Україні повинні відбутися 31 березня 2019 року. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 кандидата.

За даними останніх опитувань, реальні шанси вийти у другий тур на сьогоднішній день мають три кандидати.