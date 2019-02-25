ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НАЗК виявило порушення в деклараціях більшості кандидатів у президенти

Новини » Вибори 2019    25.02.2019 - 14:05
НАЗК виявило порушення в деклараціях більшості кандидатів у президенти
Фото: Олександр Мангул (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кандидатів чекає не правова, а політична відповідальність

Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) виявило порушення в деклараціях про доходи абсолютної більшості кандидатів у президенти України. Про це глава НАЗК Олександр Мангул сказав в інтерв'ю РБК-Украина.

При цьому закон наказує НАЗК висновки передати до ЦВК. "Комісія повинна повідомити кандидату про необхідність подати виправлену декларацію. Цей документ знаходиться у відкритому доступі на сайті Центрвиборчкому", - розповів глава НАЗК.

Як зазначив Мангул, тут в основному мова йде про політичну відповідальність, оскільки закон про вибори президента України говорить про те, що помилки і неточності в декларації не можуть бути підставою для відмови в реєстрації або зняття з виборів.

"Роль НАЗК в тому, щоб домогтися від кандидатів достовірної інформації про свій стан. Люди, перед тим як прийти на виборчі дільниці, повинні мати можливість дізнатися, якою дохід, які активи у кандидата, наскільки він чесний", - розповів Мангул.

Нагадаємо, що президентські вибори в Україні повинні відбутися 31 березня 2019 року. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 кандидата.

За даними останніх опитувань, реальні шанси вийти у другий тур на сьогоднішній день мають три кандидати.

Президентський рейтинг у середині лютого очолюють три кандидати ЦВК вже зареєструвала 357 міжнародних спостерігачів на виборах
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко декларациявыборыкандидаты
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся