Офіс президента опублікував план щодо посилення санкцій проти Росії: включає 10 напрямків

Фото: Офіс президента представив план з посилення санкцій проти Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)

Офіс президент України представив план щодо посилення санкцій проти Росії. Документ розробила група українських та міжнародних експертів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.