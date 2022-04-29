Україна запропонувала механізм, який закриє для Росії лазівки з обходу санкцій

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Росія продовжить шукати лазівки для обходу санкцій. Він додав, що представлений групою українських і міжнародних експертів план з посилення обмежень проти Москви дозволить перекрити такі можливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Заява Єрмака.

"Росіяни будуть і далі шукати лазівки для наповнення бюджету нафтодоларами в інших країнах", - написав у своєму Telegram Єрмак.

Як приклад глава ОП навів плани індійських нафтових компаній Indian Oil, Bharat Petroleum і Hindustan Petroleum укласти піврічний контракт на імпорт нафти з Росії. Для цих постачань "Роснефть" хоче використовувати посередників, які не потрапили під санкції.

"Саме для перекриття таких лазівок в санкційному плані групи Макфола-Єрмака нашим союзникам запропонований механізм вторинних санкцій, який дозволить підвести під обмеження також посередників, причетних до підсанкційних компаній", - додав він.