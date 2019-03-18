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Раді пропонують внести зміни до закону "Про державну таємницю"

Новини » Політика    18.03.2019 - 14:06
Раді пропонують внести зміни до закону "Про державну таємницю"
Фото: Сергій Пашинський (УНІАН)

Відповідні зміни необхідні для забезпечення прозорості роботи держконцерну "Укроборонпром"

Цього тижня у Верховній раді будуть зареєстровані законопроекти про внесення змін до закону "Про державну таємницю" для розкриття інформації про державне оборонне замовлення. Про це повідомив голова комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський під час погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

Нардеп зазначив, для прозорості роботи державного концерну "Укроборонпром" парламенту слід повернутись до розгляду закону про корпоративне управління підприємствами.

"На цьому тижні буде зареєстровано законопроекти про внесення змін до закону про державну таємницю про максимальне розкриття державного оборонного замовлення", - повідомив Пашинський.

Нагадаємо, раніше представник президента у Верховній раді, народний депутат Ірина Луценко заявила, що з діяльності державного концерну "Укроборонпром", навколо якого розгорнувся скандал з розкраданнями, буде частково знята державна таємниця.

Як писало РБК-Україна раніше, Луценко також анонсувала, що спостерігачі від НАТО будуть введені в держконцерн "Укроборонпром".

Раніше повідомлялося, що за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Кабміну було доручено провести аудит "Укроборонпрому" і підприємств-учасників концерну із залученням іноземних експертів.

Додамо, 16 березня президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про підвищення рівня прозорості виконання державного оборонного замовлення.

З діяльності "Укроборонпрому" буде частково знята держтаємниця У президента анонсували введення в "Укроборонпром" спостерігачів НАТО
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